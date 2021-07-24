Абакан, 24 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Военные медики мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), окажут помощь в вакцинации жителей столицы Хакасии — Абакана. Как сообщает 24 июля оперативный штаб региона, утром, 26 июля мобильный пункт вакцинации будет работать на центральной площади республиканской столицы перед зданием правительства.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Перед прививкой военные специалисты проведут осмотр пациентов и после осмотра, подтверждающего отсутствие противопоказаний. Вакцинировать планируется препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник-V). В мобильном пункте жители города смогут поставить как первый, так и второй компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Хакасии продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 24 июля подтверждены ещё пять случаев смерти пациентов с COVID-19.

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