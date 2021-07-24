Подгорица, , 11:11 — REGNUM В 2021 году не планируется увеличивать количество черногорских военных в миссии KFOR в Косово, заявила министр обороны Оливера Иняч в парламенте Черногории, отвечая на вопрос депутата Предрага Бошковича от Демократической партии социалистов.

Министра обороны спросили, почему не осуществляется отправка солдат в миссию KFOR, заявив, что с ранее партнерами был составлен полный план взаимодействия внутри хорватской роты.

Иньяч пояснила, что черногорские военные находятся в миссии KFOR в Косово с 2018 года.

«Присоединившись к НАТО, Черногория получила возможность участвовать в миссии KFOR, и количество членов, задействованных в этой миссии, является исключительно внутренним вопросом. В решении парламента Черногории и по предложению Совета обороны и безопасности говорится, что Черногория участвует в миссии «до двух членов». Помимо упомянутого решения, Черногория не взяла на себя обязательства по увеличению количества участников», — уточнила Иняч.