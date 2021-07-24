Абакан, 24 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 24 июля подтверждены ещё пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Среди них трое мужчин (41, 42 и 82 лет) и две женщины (72 и 86 лет). Такие данные приводит оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Общее число зарегистрированных в республике летальных случаев составляет уже 344. За прошедшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 226 человек.

Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 11 488 случаев инфицирования. Прошли курс лечения и выздоровели 10 237 человек.

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