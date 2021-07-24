Манчестер, Великобритания, 24 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах полузащитника Джейдона Санчо в новой команде.

Вячеслав Евдокимов Джейдон Санчо

«Переход в Бундеслигу стал для него хорошим решением. Это был правильный шаг в его карьере, он оказался на нужном уровне в самом подходящем клубе. «Дортмунд» всегда показывала как много может дать молодым талантам.

Не хочу сказать, что отношусь к Бундеслиге неуважительно, но я полагаю, что АПЛ — это шаг вперед. Это показывает, что Англия — место, где хотят оказаться все», — приводит высказывание норвежского специалиста пресс-служба «МЮ».

В минувшем сезоне Санчо отличился 19 (8+11) очками по системе «гол+пас» в 26 матчах чемпионата Германии.