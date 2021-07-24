Киев, 24 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что его отставка в настоящий момент не обсуждается и он «чувствует в себе силы ещё немножко поработать».

Minjust.gov.ua Денис Малюська

Об этом чиновник заявил вечером 23 июля в эфире украинского телевидения.

«Я всегда, с первого дня работы говорил, что за кресло не держусь. Будет решение парламента — безусловно, уйду в отставку», — подчеркнул министр.

Малюська уточнил, что подаст в отставку сразу же, если его об этом попросят или жена, или президент страны Владимир Зеленский, или премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Со всеми названными людьми таких разговоров не было», — подчеркнул чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля, после смены главы МВД, заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчуканонсировала на осень следующие кадровые изменения в правительстве Украины. По информации СМИ, в отставку планируют отправить министра юстиции Дениса Малюську, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, а также министра обороны Андрея Тарана.