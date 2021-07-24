Москва, 24 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Орбита многофункционального лабораторного модуля «Наука» скорректирована 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

Полётом нового российского модуля к Международной космической станции руководят специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш. 23 июля были выполнены две коррекции траектории.

Очередные импульсы для выстраивания орбиты запланированы на 24 июля. Планируется, что модуль будет состыкован с российским сегментом МКС 29 июля.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома «Байконур» 21 июля. Россия отправила новый модуль к МКС впервые за последние 11 лет.

Новый модуль будет использоваться для проведения научных экспериментов и исследований. Также «Наука» оборудована бытовым отсеком и каютой для одного члена экипажа.