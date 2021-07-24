Париж, 24 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать игроком «ПСЖ» этим летом, информирует The Telegraph.

Светлана Бекетова Поль Погба

По данным источника, парижский клуб сделает трансферное предложение «манкунианцам» по игроку до закрытия трансферного окна в августе.

Агент Мино Райола, представляющий интересы 28-летнего хавбека, уже контактировал с представителями «ПСЖ» для обсуждения контракта.

«ПСЖ» рассчитывает, что трансфер именитого француза обойдется им в 50 миллионов евро. Ранее Погба отказался продлевать контракт с «МЮ» и строго настоял на решении покинуть клуб.