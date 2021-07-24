Буффало, США, 24 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Журналист Даррен Дрегер в своем твиттере опубликовал информацию о возможном скором обмене между «Баффало Сейбрз» и «Флорида Пантерз».

Nhl.com Матч Флориды и Тампы

По данным источника, лучший бомбардир «клинков» минувшего сезона Сэм Райнхарт может продолжить карьеру во «Флориде». Журналист не сообщил компенсацию, которую предлагает за форварда «Флорида».

Этим летом у Райнхарта истекает срок действия однолетнего соглашения с зарплатой в размере 5,2 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом и подписать новый контракт с «Флоридой» после завершения сделки.

В минувшем сезоне НХЛ Райнхарт набрал 40 (25+15) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.