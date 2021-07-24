«Баффало» отдаст лучшего бомбардира команды во «Флориду»
Буффало, США, 24 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Журналист Даррен Дрегер в своем твиттере опубликовал информацию о возможном скором обмене между «Баффало Сейбрз» и «Флорида Пантерз».
Nhl.com
Матч Флориды и Тампы
По данным источника, лучший бомбардир «клинков» минувшего сезона Сэм Райнхарт может продолжить карьеру во «Флориде». Журналист не сообщил компенсацию, которую предлагает за форварда «Флорида».
Этим летом у Райнхарта истекает срок действия однолетнего соглашения с зарплатой в размере 5,2 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом и подписать новый контракт с «Флоридой» после завершения сделки.
В минувшем сезоне НХЛ Райнхарт набрал 40 (25+15) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.