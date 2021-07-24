Омск, 24 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Редакция сайта «Города55», составив свой ежегодный рейтинг самых богатых жителей Омска, выяснила, что в 2020 году они нарастили свои состояния.

Диего Ривера. Ночь Богача (фрагмент) 1928г

Стоимость активов первой десятки богатейших горожан оказалась равна годовому бюджету областной столицы.

«Общий объем доходов бюджета Омска в 2020 году составил 22,7 млрд рублей, а суммарный объем активов десятки омских богачей — 22,03 млрд рублей», — отмечает СМИ.

В рейтинге учитывались чистые активы, выручка и чистая прибыль. Победителей определили по среднему значению данных показателей. На первом месте оказался Темури Латария, владеющий более 20 предприятиями, с суммой активов 6,2 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2019 года доходы свыше одного миллиарда рублей получили шестеро жителей Омской области.