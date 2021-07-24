Москва, 24 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в России было произведено на 44% больше автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Siyuwj Автомобильное производство

В период с января по июнь текущего года расположенные в России предприятия выпустили 736 легковых автомобилей. Рост производства в годовом исчислении составил 44,3%.

Такой рост объясняется приостановкой производства в весенние месяцы 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Восстановление производства в прошлом году началось уже летом. Поэтому в июне 2021 года разрыв в показателях производства сократился до 16,9%.

Производство грузовых автомобилей в России также выросло в рассматриваемый период. За первое полугодие российские предприятия выпустили 85,6 тысячи грузовых авто, что на 59,7% больше показателей первых шести месяцев 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил быстрые темпы восстановления автомобильного производства в России.