Кызыл, 24 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В 2020 году оборот розничной торговли в Туве составил 25,3 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 6,9 процента (в сопоставимых ценах). Такие данные по случаю Дня торговли, отмечаемого сегодня, 24 июля, сообщает территориальное управление государственной статистики.

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В среднем на одного жителя республики было продано товаров на 76,9 тысячи рублей (в 2019 году — на 80,3 тысячи рублей).

Около половины общего объема оборота розничной торговли (50,1 процента) приходилось на непродовольственные товары, объем продажи которых составил 12,7 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 9,5 процента. Реализация пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий уменьшилась по сравнению с 2019 годом на четыре процента и составила 12,6 миллиарда рублей.

Существенную роль на потребительском рынке республики играли торговые сети. На их долю в 2020 году приходилось 20,3 процента общего объема оборота розничной торговли республики (в 2019 году — 14,2 процента).

Торговые сети формировали 29,2 процента республиканского оборота розничной торговли непродовольственными товарами и 11,4 процента — оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, уменьшение оборота розничной торговли в 2020 году отмечено также в Красноярском крае.

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