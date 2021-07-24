Красноярск, 24 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Красноярском крае за 2020 год в среднем на одного жителя было продано товаров на 196,9 тысячи рублей (в 2019 году — на 201,7 тысячи рублей). Об уменьшении на 6% оборота розничной торговли (563,3 миллиарда) сообщает территориальное управление государственной статистики по случаю Дня работника торговли, отмечаемого 24 июля.

12019 Торговля

Также известно, что среднесписочная численность работников (без учёта совместителей) организаций по виду экономической деятельности «торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» составила 37,6 тысячи человек.

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