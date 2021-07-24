Москва, 24 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала первую в России программу, созданную с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Elchinator Программирование

Получившая название Artificial Vision («Искусственное зрение») программа разработана подразделением Sber AI. Эта программа позволяет имитировать зрение человека, сопоставляя пиксельные изображения с сетчаткой искусственного глаза. Планируется, что Artificial Vision будет использоваться для создания моделей искусственного интеллекта, способных к восприятию визуальных сцен.

Особенностью разработки этой программы стало использование нейросети для написания программного кода. При этом в качестве разработчиков были указаны специалисты, обучившие нейросеть, написавшую программный код.

Отмечается, что Artificial Vision стала первой подобной программой, зарегистрированной Роспатентом. В дальнейшем в Sber AI рассчитывают подать заявку на государственную регистрацию изобретения, созданного искусственным интеллектом.