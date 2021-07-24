Иркутск, 24 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. ФАС Иркутской области намерена разобраться, почему цена на ГСМ в Приангарье примерно на рубль отличается от таковой в Красноярском крае и Кемеровской области. Подробности совещания, которое провёл иркутский губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Как сообщила министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун, рост розничной стоимости моторного топлива напрямую связан с формированием оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причина значительного роста оптовой стоимости ГСМ вызвана снижением реализации моторного топлива на СПбМТСБ, в частности, с АНХК из-за ремонта Ачинского НПЗ.

«Сейчас граждане справедливо задают вопросы по диспаритету цен, ведь в Иркутской области действует одна из крупных нефтеперерабатывающих компаний. Мной даны поручения территориальному управлению ФАС проанализировать ситуацию. Постараемся принять меры, которые позволят привести цены к средним по трем регионам», — заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Игорь Кобзев отметил, что соглашение Иркутской области о стратегическом партнерстве с компанией «Роснефть» необходимо актуализировать.

«Мы готовы к сотрудничеству и намерены предложить компании переориентировать схему поставок топлива с учетом спроса на территории Иркутской области», — сказал глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года Иркутская область заняла первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по стоимости ГСМ. Это событие широко обсуждают на сайте irk.ru. Большинство читателей сходятся во мнении, что проблема, которую власти города обозначили перед правительством Приангарья, решена не будет.

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