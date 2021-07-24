Дортмунд, Германия, 24 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Легенда «Боруссии» второй половины 90-х Юрген Колер высказал свое мнение о лидере дортмундского нападения Эрлинге Холанде.

(сс) Peter F Болельщик «Боруссии»

«Я считаю, что он еще не стал игроком мирового уровня. Да, он топ-нападающий, но ему лишь предстоит доказать себя. Он еще не овладел экстра-классом.

К своим 21 годам Холанд зашел далеко. Это экстраординарно. Уверен, что он сделает так, что его никто не сможет остановить», — рассказал экс-игрок «Боруссии» Колер.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Холанд принял участие в 28 матчах и отличился в них 33 (27+6) очками по системе «гол+пас».