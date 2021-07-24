Алтай, 24 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Республике Алтай известило о сейсмическом событии, произошедшим на территории региона 24 июля 06:49 по местному времени.

МЧС Землетрясение в Республике Алтай

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По данным Алтае — Саянского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения силою 4,1 магнитуд находился в 15 км северо — западнее от населенного пункта Джазатор.

Местным населением толчки ощущались не значительно, погибших и пострадавших нет, разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, также подвижки земной коры ощущались 5 мая 2021 г. в 30 км южнее села Беляши в Кош-Агачском районе. Мощность сейсмособытия в эпицентре составляла 4,5 магнитуды.

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