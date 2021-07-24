Филадельфия, США, 24 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» сообщила о готовности выслушать предложения по обмену своего 28-го пика драфта-2021, информирует портал The Philadelphia Inquirer.

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г

По данным источника, филадельфийский клуб хочет усилить глубину состава. И получить с помощью обмена выбора на драфте игрока, который сможет принести команде пользу уже в грядущем сезоне.

Отметим, что текущий президент «Сиксерс» Дэрил Мори обменял четыре пика первых раундов с четырех последних драфтов во время работы в руководстве «Хьюстона».