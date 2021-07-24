Киев, , 09:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 июля ввел в действие решение Совнацбеза страны о неотложных мерах по углублению интеграции в НАТО.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

В объяснении этого решения говорится, что подготовка Украины к обретению членства в НАТО является «важнейшей государственной задачей», но страна будет рассматриваться реальным кандидатом на членство только в случае достижения «серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства».

Также Совнацбез Украины ссылается на общество, которое, как говорится в документе, «ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность».

В решении СНБО содержится ряд практических поручений, связанных с интеграцией в НАТО, для правительства Украины, министерства обороны, службы безопасности, МИД, пограничной и таможенной службам, а также госслужбе спецсвязи и защиты информации.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июня СНБО Украины рассмотрел вопрос углубления интеграции страны в НАТО и утвердил меры по реализации. Поскольку рассмотрение было тайным, секретарь СНБО Алексей Данилов не стал уточнять, какие именно решения приняты.