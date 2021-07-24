Москва, 24 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Комментатор «Матч ТВ» и спортивный специалист Дмитрий Губерниев дал свой комментарий о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность в штабе сборной России.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Карпин — тренер футбольной страны! Здорово! Но совмещая деятельность с «Ростовом», история странная.

Может быть и сойдет на короткой дистанции, но спустя полгода Валерию Георгиевичу нужно будет выбирать, где остаться. Надо уходить из «Ростова», — написал Губерниев в своем телеграме.