Хабаровск, 24 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Женщина, пострадавшая при падении лёгкого самолёта вблизи села Калина в Хабаровском крае, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Следственный комитет России Крушение легкомоторного самолета в Липецкой области

«Пациент скончался», — приводит ТАСС слова представителей ведомства.

Крушение легкомоторного самолёта вблизи Хабаровска произошло 24 июля. Самолёт Sierra P2002 разбился на территории посадочной площадки «Калинка». Один из находившихся на борту самолёта людей погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Рассматривается три версии крушения: ошибка пилота, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.