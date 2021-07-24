Иркутск, 24 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3615 человек, причём 32 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 24 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 83 056 человек (+399 за последние сутки). Госпитализированы 5532 (-54 за последние сутки). Выздоровели 72 700 пациентов (+193 за последние сутки).

Ещё 354 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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