Киев, 24 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Украина однозначно не будет участвовать в заседаниях контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске, заявил вечером 23 июля в эфире телевидения советник украинской делегации Алексей Арестович.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

По его словам, украинская делегация, принимая такое решение, руководствуется двумя ключевыми моментами.

«Первое — мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск… Второе — это собственно ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко», — заявил советник.

По его мнению, при таком положении дел ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы «огромной ошибкой» для Украины.

Вместе с тем Арестович заявил, что выбор другого места переговоров, поэтому лучший выбор — продолжать переговоры в формате видеоконференций.

ИА REGNUM напоминает, что 21 июля полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов заявил, что Россия предложила провести следующее переговоры по урегулированию в очном режиме в Минске, и возражений со стороны Киева не было. Также он отметил, что предложение о возвращении в Минск получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ.