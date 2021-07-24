Вашингтон, 24 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Нападающий системы петербургского СКА Федор Свечков был выбран «Нэшвилл Предаторз» под общим 19-м номером драфта Национальной хоккейной лиги и, таким образом, стал единственным российским игроком, выбранным в первом раунде.

(сс) Don McPeak Вратарь команды «Нэшвилл Предаторз»

В третий раз за последние пять лет в первом раунде драфта НХЛ появляется лишь один представитель России — в 2017 году Клим Костин был выбран «Сент-Луисом» и в 2019 году Василий Подколзин отправился в «Ванкувер».

Отметим, что в прошлом году в рамках первого раунда было выбрано сразу четверо россиян, также как и в 2018 году.