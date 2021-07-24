Барнаул, 24 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 24 июля 2021 года от коронавируса привились всего 455 069 человек (+3874 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Из общего количества вакцинированных 117 918 жителей региона получили первую прививку (на 3404 меньше, чем накануне) и 337 151 человек (+7278) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всю последнюю неделю темпы прививочной кампании на Алтае неуклонно снижались.

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С 27 июля власти Алтайского края собираются ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. За низкие показатели вакцинации теперь ответят не чиновники (которые, кстати, в разгар новой волны сами же давали разрешение и проводили массовые мероприятия), а работодатели. Ответят штрафами или даже приостановкой деятельности — если до 22 августа не будет привито 60% численности работников первой дозой и не позднее 19 сентября — второй.

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