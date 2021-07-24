Киев, 24 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Государственный научно-исследовательский институт авиации (ГНИИ) Украины прорабатывает возможность запуска производства советских истребителей Су-27 и МиГ-29 на территории Украины. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

Минобороны России МиГ-29

Возможность локализации производства советских истребителей на территории Украины была рассмотрена в статье «Обоснование целесообразности, возможности и финансовой выгоды производства тактического самолета четвертого поколения в Украине вместо закупки аналогов за рубежом» сотрудников ГНИИ. В этой статье вероятными моделями для производства на Украине называются истребители МиГ-29 и Су-27, впервые поднявшиеся в воздух в 1977 году.

Отмечается, что некоторые из комплектующих этих истребителей могут производиться Львовский государственный авиационно-ремонтный заводом и Запорожским государственным авиационно-ремонтным заводом «МиГремонт». Отмечается, что в публикации не рассматриваются необходимые финансовые затраты для организации такого производства.

Также подчёркивается, что в статье не упоминаются системы катапультирования К-36ДМ, используемые в истребителях МиГ-29 и Су-27. Эти системы производятся в России и не могут быть поставлены на Украину.

После государственного переворота в 2014 году авиационная промышленность Украины находится в глубоком кризисе. С 2015 года на Украине не было выпущено ни одного серийного самолёта, исключая сверхлёгкие модели.