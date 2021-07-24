Барнаул, 24 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3806 человек, причём 20 из них добавили в сводку за последние сутки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 792 (+7 за последние сутки), из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ (+15 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 810 человек, +44 за последние сутки) и ОРВИ (37 107 человек, +220 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3098 детей (+11 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (60 185 человек, +276 за последние сутки) новый вирус победили 48 436 человек (всего +103 за последние сутки).

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