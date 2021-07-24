Чита, 24 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Обстановка с паводком в Забайкальском крае всё больше накаляется. Как сообщает 24 июля территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек края уровни воды повысились на 10−86 сантиметров.

Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Наводнение в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Наиболее интенсивный рост отмечался на отдельных реках восточных районов: на реке Шилка у села Аникино — на 170 см, реке Куэнга у села Укурей — на 351 см. На реке Нерча у города Нерчинск прошел пик паводка, начался спад.

Подтоплены поймы рек Аргунь у г.п. Молоканка на 14−44 см и у села Новоцурухайтуй на 56 см, на Шилке у села Кокуй на 78 см, у г. Сретенск на 33 см, Онон у с. Верхний Ульхун на 12 см, у с. Нижний Цасучей на 41 см, у с. Оловянная на 13 см, Хойто-Ага у с. Хойто-Ага на 37 см, Чикой у с. Черемхово на 6 см, Хилок у с. Могзон на 15 см, Агита у с. Бухта на 19 см, Кия у с. Кокуй-Комогорцево на 65 см, Куэнга у с. Укурей на 120 см.

В ближайшие двое суток на реке Шилка у города Сретенск и села Усть-Карск подъем продолжится, у г. Сретенск вода на пойме сохранится, у села Усть-Карск ожидается выход воды на пойму.

На реке Чита у сел Бургень и Шишкино в ближайшие сутки вода выйдет на пойму.

Как сообщало ИА REGNUM, третью волну паводка в Забайкалье спровоцировали затяжные дожди. К вечеру 23 июля были эвакуированы 375 человек, в том числе 63 ребёнка. Спасены 12 человек. Вода размыла 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также три участка автодорог.

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: спасены 12 человек