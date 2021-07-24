Шилка, Забайкальский край, 24 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В городе Шилка Шилкинского района Забайкалья после продолжительных дождей вышла из берегов река Кия, создав немало проблем местным жителям. Как сообщает 24 июня территориальное управление ГУ МЧС РФ, психологи предотвращают возникновение негативных социальных явлений и психологических реакций, таких как паника, тревога и страх.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Раз, и вода! Речка бежит прямо по огороду. Сын мне сказал уезжать, а сам остался. Приехали ребята из пожарной части МЧС, проводили под ручки прямо до ворот пункта размещения. Спасибо им большое. В пункте размещения приняли хорошо, напоили и накормили, как говорится», — поделилась во время беседы с психологом МЧС местная пожилая жительница Татьяна Прокопьевна, находящаяся в пункте временного размещения.

Всего в результате выпадения обильных атмосферных осадков в зоне подтопления оказались 2500 человек, из них 625 детей. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 июля подтопленными в Забайкалье остаются 10 населённых пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участка.

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: спасены 12 человек