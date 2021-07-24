Чита, 24 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 54 607, причём 295 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 48 824 пациента (+278 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1113 человек (+11 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 201 находится в тяжёлом состоянии (-2 за последние сутки), 66 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за последние сутки).

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