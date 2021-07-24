Чита, 24 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Обстановка с паводком в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, по состоянию на утро 24 июля подтопленными остаются 10 населённых пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участка.

МЧС МЧС России работает в пострадавших от паводка районах Забайкалья

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По состоянию на вечер 23 июля были эвакуированы 375 человек, в том числе 63 ребёнка. Спасены 12 человек. Вода размыла 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также три участка автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае паводковая обстановка после обильных ливней всё более ухудшается. В городе Шилка вода зашла на 190 приусадебных участков и в 37 жилых домов.

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После обильных дождей на Транссибе в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост. Движение остановлено.

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