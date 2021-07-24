Москва, 24 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Работников российских предприятий следует отстранять от работы, если они отказались прививаться от COVID-19 и не предоставили в срок соответствующий сертификат о вакцинации. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, опубликованных 23 июля на сайте министерства.

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

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«Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины», — говорится в документе.

Уважительной причиной в ведомствах согласны считать противопоказания к вакцинации.

В Минтруде разъяснили также, что работодатель вправе потребовать документ о вакцинации в соответствии с аб.8 ч.1 ст.76 Трудового кодекса России, а также п.2 ст.5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минтруд РФ и Роспотребнадзор считают необходимым увеличение доли вакцинированных и недавно переболевших COVID-19 в каждом коллективе до 80%.