Астрахань, 24 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла на участке автодороги «Астрахань — Волгоград». Там столкнулся легковой автомобиль ВАЗ-2110 и пассажирская «Газель». В результате ДТП пострадали шесть человек. Отмечается, что в салоне микроавтобуса находились 12 человек, ехавших на сельскохозяйственные работы. Всех пострадавших в результате аварии госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля легковой автомобиль перевернулся на дороге в Туве. В результате ДТП погибли пять человек. Среди погибших были трое женщин и один несовершеннолетний.