Кемерово, 24 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 24 июля в регионе выявили 198 новых носителей SARS-CoV-2, четыре пациента скончались.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает оперативный штаб, 193 пациента выздоровели. Всего в Кузбассе 41 809 человек вылечились от коронавируса.

Также известно, что в регионе медицинскую помощь получает 1891 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 586 человек.

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