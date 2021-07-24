Ханой, 24 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В столице Вьетнама Ханое ввели самые строгие правила социального дистанцировании из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Синьхуа.

Hieucd Ханой

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Сообщается, что муниципальные власти Ханоя выпустили распоряжение, согласно которым ужесточаются карантинные ограничения на срок 15 дней. В частности, жителям города запрещено покидать свои дома, кроме походов за покупками и лекарствами, а также для работы на предприятиях, которые до сих пор не закрыты. Также запрещено собираться группами более двух человек.

Отмечается, что с 27 апреля по 24 июля в Ханое подтвердили 884 случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что около половины всех случаев заражения выявили с начала июля. Именно тогда в городе вновь стремительно начала распространяться коронавирусная инфекцией.