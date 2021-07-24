Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки
Токио, 24 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Спортсменка из России Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, набрав 251,1 балла. Эта награда стала первой для российских спортсменов на Олимпиаде.
Первое место досталось китаянке Цянь Ян (251,8 балла), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). Достижение спортсменки из Китая стало олимпийским рекордом в этом виде соревнований.
«На рубеже были смешанные ощущения — одновременно и радости, и горечи. Сейчас я рада. Эта ошибка (на последнем выстреле в финале — прим. ред.) позволит мне чему-то научиться. Я потеряла концентрацию, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально», — сказала Галашина журналистам после соревнования.
Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Анастасия Галашина вошла в состав сборной России на Олимпийских играх в Токио от Ярославской области.