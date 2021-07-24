Токио, 24 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Спортсменка из России Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, набрав 251,1 балла. Эта награда стала первой для российских спортсменов на Олимпиаде.

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Первое место досталось китаянке Цянь Ян (251,8 балла), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). Достижение спортсменки из Китая стало олимпийским рекордом в этом виде соревнований.

«На рубеже были смешанные ощущения — одновременно и радости, и горечи. Сейчас я рада. Эта ошибка (на последнем выстреле в финале — прим. ред.) позволит мне чему-то научиться. Я потеряла концентрацию, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально», — сказала Галашина журналистам после соревнования.

Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Анастасия Галашина вошла в состав сборной России на Олимпийских играх в Токио от Ярославской области.