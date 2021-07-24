Астана, 24 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Казахстане за прошедшие сутки выявили 6521 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу инфицированных, выявленных за одни сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 522 638. Также за минувшие сутки в стране скончались 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Казахстане от осложнений COVID-19 умерли 5308 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству месяц на улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в стране. Также он поднимал вопрос о вакцинации жителей республики, низкой оснащенности больниц в регионах, а также проблему поддельных сертификатов о прививках против COVID-19.