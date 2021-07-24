Москва, 24 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Члены основного экипажа следующей экспедиции на Международную космическую станцию приступили к совместным тренировкам в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

В основной состав экспедиции МКС-66 входят командир корабля Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Представители кинематографа отправятся на орбитальную станцию для съёмок научно-просветительского фильма «Вызов».

Ранее режиссёр и актриса прошли все требуемые медицинские комиссии, а сейчас приступили к совместным тренировкам с космонавтом Шкаплеровым. Первая тренировка прошла 23 июля, члены будущей экспедиции отработали действия в скафандрах «Сокол» по выведению на орбиту пилотируемого корабля.

Старт корабля «Союз МС-19» с экспедицией МКС-66 на борту запланирован на октябрь 2021 года. Планируется, что режиссёр и актриса проведут на орбитальной станции около недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле к МКС прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-17», доставивший на станцию оборудование для предстоящих съёмок фильма «Вызов».