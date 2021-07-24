Кызыл, 24 июля, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Туве, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России

ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на трассе в Барун-Хемчикском районе. По предварительной версии, 37-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожной аварии погибли пять человек, которые находились в салоне легкового автомобиля. Отмечается, что среди погибших — три женщины и один несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Набережных Челнах экскаватор наехал на пешехода. Отмечалось, что пешеход не убедился в безопасности и вышел не проезжую часть. После столкновения с экскаватором он скончался на месте от полученных травм.