Афины , 24 июля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на территории Греции, сообщает Геологическая служба США.

skeeze Землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в трех километрах к северо-западу от города Трапсанон. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 7,52 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля землетрясение магнитудой 6,7 произошло на территории Филиппин. Его очаг находился в 16 километрах от города Калатанган на глубине 116 километров. Пострадавших не было.