Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%
Москва, 24 июля, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Центробанк РФ
В нём отмечается, что решение позволит сдержать инфляцию в пределах 4% в следующем году.
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7−6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — сообщили в Центробанке.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что последний раз значение ключевой ставки на уровне 6,5% устанавливалось (снизилось на 0,5 п. п.) в октябре 2019 года. Тогда решение принималось с учётом поручения президента РФ Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%.