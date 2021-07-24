Москва, 24 июля, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В нём отмечается, что решение позволит сдержать инфляцию в пределах 4% в следующем году.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7−6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — сообщили в Центробанке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что последний раз значение ключевой ставки на уровне 6,5% устанавливалось (снизилось на 0,5 п. п.) в октябре 2019 года. Тогда решение принималось с учётом поручения президента РФ Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%.