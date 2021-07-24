Богота, 24 июля 2021, 05:33 — REGNUM Власти Колумбии разрешили экспортировать сушеные соцветия каннабиса для медицинских целей, заявил 23 июля президент страны Иван Дуке. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Это медицинская марихуана!»
«Это медицинская марихуана!»
Цитата из x/ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США

«Мы хотим, чтобы связанная с каннабисом медицинская промышленность стала одним из экспортных локомотивов», — сказал он.

Дуке добавил, что Колумбия благодаря снятию запрета станет пионером в правовом регулирования этой отрасли и получит от торговли наркотиками в Латинской Америке до $6 млрд в год.

Колумбийские власти разрешили выращивать марихуану для медицинских целей в 2016 году, но до настоящего времени местные производители могли экспортировать только экстракт растения.

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