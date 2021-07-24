Богота, 24 июля, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Власти Колумбии разрешили экспортировать сушеные соцветия каннабиса для медицинских целей, заявил 23 июля президент страны Иван Дуке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цитата из x/ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США «Это медицинская марихуана!»

«Мы хотим, чтобы связанная с каннабисом медицинская промышленность стала одним из экспортных локомотивов», — сказал он.

Дуке добавил, что Колумбия благодаря снятию запрета станет пионером в правовом регулировании этой отрасли и получит от торговли наркотиками в Латинской Америке до $6 млрд в год.

Колумбийские власти разрешили выращивать марихуану для медицинских целей в 2016 году, но до настоящего времени местные производители могли экспортировать только экстракт растения.