Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Вооруженные силы США нанесли второй за прошедшую неделю воздушный удар по позициям террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета The New York Times.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по позициям террористов у штата Галмудут. При этом американские военные продолжают удаленно консультировать армию Сомали для борьбы с боевиками. Другие подробности спецоперации не приводились.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля авиация США нанесла удары по террористической группировке «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что это была первая воздушная атака по незаконным бандформированиям в Сомали с начала президентского срока Джо Байдена. Подробностей о проведенной операции не раскрывалось.

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