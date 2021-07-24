Москва, 24 июля, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Главным критерием для определения мест установки камер фиксации использования телефонов за рулем в российских регионах станет уровень аварийности и нарушений, сообщили 24 июля пресс-центре МВД России.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

В ведомстве отметили, что существующая в Москве практика видеофиксации водителей с телефоном в руках будет распространена на другие регионы России.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — объяснил представитель МВД РФ.

Он добавил, что сегодня видеофиксация водителей, пользующихся телефоном за рулём или не пристегнувших ремень, применяется только в Москве. В период с января 2021 года сотрудники полиции выписали на основании данных с камер около 56 тыс. штрафов за эти правонарушения.