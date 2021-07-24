Нью-Дели, 24 июля, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Не менее 136 человек погибли в индийском штате Махараштра в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оползень

Сообщается, что из-за сильных проливных дождей в регионе произошли сходы оползней и подтопления в низинах. Большая часть погибших приходится на прибрежный район Раигад и западный район Сатара. По последним данным, от стихийных бедствий погибли 136 человек, еще 55 числятся пропавшими без вести. Еще не менее 70 получили травмы различной степени тяжести.

Также несколько человек находятся под завалами в районе Раигад. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Отмечается, что на штат Махараштра в Индии обрушились сильнейшие за последние 40 лет ливни.