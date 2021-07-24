Анкара, 24 июля, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции отвергло требование Совбеза ООН «незамедлительно отменить» решение об открытии прибрежного района Вароша на севере Кипра. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Michal Klajban Северный Кипр

«Мы отвергаем заявление председателя Совета Безопасности ООН о втором этапе инициативы в Мараше (турецкое название Вароши — ред.). Эти заявления основаны на греческой и греко-кипрской черной пропаганде и необоснованных утверждениях», — объяснили в МИД Турции.

В ведомстве добавили, что решение властей Турецкой Республики Северного Кипра принято в рамках инициативы Мараша, уважают права собственности и полностью соответствуют международному праву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что туристический центр в Вароше пустовал и был огорожен забором после вторжения турецких вооружённых сил на территорию северного Кипра в 1974 году. 20 июля лидер киприотов-турок Эрсин Татар объявил, что часть города-призрака площадью 3,5 квадратных километра перейдет из-под военного в гражданский контроль.