Тунис, 24 июля, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Власти Туниса решили продлить на полгода режим чрезвычайного положения, введенный еще в ноябре 2015 года, сообщает Tunis Afrique Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Уточняется, что режим ЧП продолжит действовать с 24 июля 2021 года по 19 января 2022 года. Соответствующий указ подписал президент республики, его опубликовали в официальном бюллетене государства.

Напомним, режим ЧП в Тунисе впервые ввели 24 ноября 2015 года после нападения террористов на автобус президентской охраны. Тогда в результате теракта погибли 12 человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.