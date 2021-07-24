Токио, 24 июля, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В олимпийской информационной системе произошёл технический сбой, поэтому ранее появилось сообщение о переносе соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио, сообщили 24 июля в оргкомитете Олимпиады.

analogicus Академическая гребля

В новом сообщении говорится, что квалификационные заезды продолжаются.

Ранее, напомним, на сайте оргкомитета «Токио-2020» сообщили о переносе соревнований по причине ухудшения погодных условий. Информацию подтвердила также пресс-служба Олимпийского комитета России.

Читайте также: В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр

Соревнования по академической гребле проходят на гребном канале в Токийском заливе. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.