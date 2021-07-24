Львов, Украина, , 02:50 — REGNUM Две оставшиеся фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове на улице Стрийской, сообщил 23 июля местный портал «Zaxid.nеt».

При содействии львовских властей монумент лишился фигур советского воина и Родины-матери. Они будут перенесены в так называемый музей «Территория террора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Львова собирались снести памятник еще в 2017 году, но выяснилось, что он не является символикой коммунистического режима. Поэтому вместо уничтожения его решили признать аварийным и сносили постепенно.

В МИД России эти действия признали варварскими и проявлением цинизма со стороны львовских властей.

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