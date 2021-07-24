Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Министерство обороны США не разрешало закупку дронов китайской компании Da Jiang Innovations (DJI) для нужд американских ведомств, сообщила 23 июля пресс-служба Пентагона.

Дрон U.S. Air Force

Таким образом в оборонном ведомстве прокомментировали выпущенный ранее отчёт, в котором утверждалось, что модели систем компании DJI разрешены для закупки и использования правительственными министерствами и ведомствами США.

«Этот отчет был неверным и нескоординированным, и мы в настоящий момент расследуем, почему он был опубликован без разрешения», — говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что «системы производства Da Jiang Innovations представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», поэтому не могли быть разрешены для использования американскими правительственным структурами.

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